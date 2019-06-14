Мы уже имели скидку на газ от России и в итоге потеряли Крым - Яценюк

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина не должна договариваться о скидке на газ от России.

Такое заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мы уже имели "скидку" на газ от России по Харьковских соглашениях. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие – продление пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал он, говоря о заявлении Юрия Бойко и Виктора Медведчука относительно их договоренностей о скидке на газ в РФ.

Политик считает, что Бойко и Медведчук ездят к Путину из-за того, что "это повышает их рейтинги".

"Они уехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие – продление пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - добавил он.