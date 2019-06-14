Зеленский собрался на Донбасс: подробности и дата

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит Донецкую область.

Как сообщили 14 июня в пресс-службе главы государства, 15 июня украинский лидер побывает с рабочим визитом в Мариуполе.

Как известно, это уже не первая поездка Зеленского на Донбасс в должности главы государства. Впервые в роли президента он побывал здесь 27 мая. Тогда он посетил Луганскую область, где провел ряд встреч с военным руководством.

Сразу после поездки на Донбасс у Зеленского запланированы рабочие визиты в Париж и Берлин, которые состоятся 17 и 18 июня соответственно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить отношения с Украиной.