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Бандит обещает безопасность: реакция соцсетей на приглашение Зеленского в Донецк

среда, 19 июня 2019, 12:23
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Один из главарей боевиков ДНР Эдуард Басурин в эфире российского телевидения заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит посетить оккупированный Донецк.

Об этом боевик сказал в студии пропагандистской программы в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой.

В комментариях под публикацией пропагандистки в Twitter пользователи отмечают, что Зеленский все же откажется от визита в оккупированный боевиками город.

"Не решится, папка Коломойский не разрешит.", "Он не поедет", "Вовчик и сам знает за безопасность. Но не приедет - врать не сможет", "Бандит гарантирует безопасность", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Минобороны сделало неожиданное заявление о призыве Зеленского в армию.

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