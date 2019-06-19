Бандит обещает безопасность: реакция соцсетей на приглашение Зеленского в Донецк

Один из главарей боевиков ДНР Эдуард Басурин в эфире российского телевидения заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит посетить оккупированный Донецк.

Об этом боевик сказал в студии пропагандистской программы в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой.

В комментариях под публикацией пропагандистки в Twitter пользователи отмечают, что Зеленский все же откажется от визита в оккупированный боевиками город.

"Не решится, папка Коломойский не разрешит.", "Он не поедет", "Вовчик и сам знает за безопасность. Но не приедет - врать не сможет", "Бандит гарантирует безопасность", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Минобороны сделало неожиданное заявление о призыве Зеленского в армию.