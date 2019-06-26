Не объявить ли Авакова и Зеленского в розыск: на сайте МВД обнаружили "дыру"

В сети активно обсуждают обнаруженную "дыру" на сайте Министерства внутренних дел Украины, где появилась возможность объявить кого-либо в розыск.

Неполадки заметил активист Sean Brian Townsend, который также показал скрины того, как можно загрузить в базу данных любого человека.

По словам активиста, глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев должны оперативно отреагировать на эту "дыру" и отправить специалистов чинить сайт.

"Кого в розыск добавить? Дырявая полиция? Дырявые МВС? Зеленского или Авакова с Аброськиным? С последним у меня свои счеты!" - пишет Сергей Барсуков в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети разгневал безграмотный кандидат в Раду от партии Зеленского.