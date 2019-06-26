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Тимошенко призвала политиков объединяться ради изменений

среда, 26 июня 2019, 21:41
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Вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, сможет решить только четкая консолидация здоровых политических сил, которые готовы ломать старую систему и бороться с коррупцией, четкий план действий и профессионалы у власти.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, сегодня страна находится в сложной ситуации. Так, уже в сентябре нам надо возвращать почти 2 млрд долларов внешних кредитов. Кроме того, продолжают падать социальные стандарты и страдать экономика.

Тимошенко убеждена, что объединение всех "здоровых политических сил", которые готовы вести Украину к европейским стандартам, консолидация общества - главная миссия президента по состоянию на сейчас. Такому объединению нужен четкий план действий, уверена председатель партии. Тимошенко считает, что таким планом может стать - Новый курс, который уже разработан "Батькивщиной".

Политик подчеркнула, что для преодоления вызовов нужны не только стремление к новому, но и профессионализм и компетентность.

"В новой власти надо совместить новизну, креативный взгляд с профессионализмом. В парламент должны пройти проукраинские силы, готовые ломать старую систему", - подчеркнула политик.

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Раздел: Политика
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