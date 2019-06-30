Повстанцы на Донбассе: журналист объяснил, что стоит за оговоркой Зеленского

Стало известно, что именно имел ввиду президент Украины Владимир Зеленский, называя боевиков повстанцами.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал председатель правления "Общественного радио" Андрей Куликов.

"Я думаю, что частично это происходит, потому что у нас очень много понятий не определено: кто такие сепаратисты, кто такие ирредентисты. Я сам недавно только благодаря коллеге по "Общественному радио" обратил внимание на термин "ирредентизм". Ирредентисты - это как раз те, кто борется не просто за отделение от какого-то государства, а борется за отделение с целью воссоединения или перехода в другое государство. Я думаю, что часть так называемых сепаратистов, которые существуют в Украине, как раз типичные ирредентисты, потому что они выступают за то, чтобы быть во власти России. С одной стороны, некоторые просто туда выезжает, с другой - есть люди, которые хотят, чтобы не только те оккупированные районы, но и большая часть территории Украины перешла под власть России. Поэтому президент шарахается. Мы же знаем, что его даже обвиняли в том, что он называл боевиков повстанцами. Человек не разбирается до сих пор в терминах. Это вполне естественно, потому что он был если не рядовым, то удаленным от этих проблем деятелем. Поскольку у нас много терминов не урегулированы, и в средствах массовой информации тоже путаница, а некоторых терминов просто избегают и почти никогда не вспоминают, то откуда ему, бедолаге, знать", - сказал он.

По его словам, Зеленский и его команда достаточно хорошо умеют маскировать свой настоящий курс.

"Я думаю, что это вовсе не изменение курса. Более того, я думаю, что Зеленский и его команда достаточно хорошо умеют маскировать свой настоящий курс. К некоторым его высказываниям еще вопросы есть. Например, когда он говорил: "Не мы начинали эту войну". Кого он имел в виду? Или он имел в виду Россию, или боевиков, или предыдущее руководство украинского государства, которых часто обвиняют в том, что войну, мол, начали именно они. И хотя в последнее время Зеленский уже сделал несколько заявлений, которые можно трактовать как то, что он Россию винит в начале войны, но окончательного ответа он на это не дал", - добавил Куликов.

Подробнее о начале президентства Владимира Зеленского и обещании мирных переговоров, читайте в материале "Апострофа": Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов.