Тимошенко заявила, что Украина станет лучшей страной в мире для молодежи

Задачей действенной власти должно стать обеспечение достойной жизни людям в своей собственной стране.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время развертывания вместе с молодежью на столичной Михайловской площади крупнейшего в мире украинского флага.

"Сегодня мы символически развернули флаг в честь того, что Украина станет лучшим государством в Европе для жизни молодежи и всех украинцев", - отметила политик.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас для ее команды "самое важное, чтобы не теряя времени новый президент, а через несколько недель и новый парламент начали действовать, чтобы наша интеллектуальная, умная, очень активная молодежь, которая имеет право на прекрасное настоящее и будущее могла жить в своей собственной стране".

Она выразила обеспокоенность тем, что молодежь массово покидает страну, потому что нет работы, достойной зарплаты.

"Мы с вами вместе должны сделать все, для того чтобы наши дети оставались с нами, а самое главное - находили себя, свой путь жизненный, свою работу и профессию на родной земле", - резюмировала она.

Отметим, что самый большой в мире Государственный флаг Украины имеет размеры 60 на 40 метров, площадь - 2400 квадратных метров. Он занесен в Книгу рекордов Украины. Флаг-рекордсмен уже был развернут во всех крупных городах Украины, а также в Кракове в Польше.