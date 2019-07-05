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Нардеп Третьяков отчитался за 5 лет работы в Раде

пятница, 05 июля 2019, 11:09
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В преддверии досрочных парламентских выборов 21 июля, народные депутаты, которым есть что рассказать о своей законотворческой работе, напрямую обращаются к своим избирателям. В частности, народный депутат, глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков дал видеоотчет о своей работе за последние пять лет.

Отчет политик опубликовал на своей странице в Facebook.

В нем отмечается, что за период 2014-2019 годов из 97 предложенных нардепом законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80 процентов заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова в стране было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта нардеп вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, Посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства "важным шагом".

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова, Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций нардепа за 2015, 2016 и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчёт - итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

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