Может потерять все: Зеленского предупредили о большой опасности

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять все, если пойдет на переговоры с главарями боевиков ДНР-ЛНР, но не сможет достичь успеха и изменить ситуацию на Донбассе.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

По его словам, если Зеленскому удастся правильно сделать первые шаги к прекращению обстрелов на Донбассе, для чего, вероятно, придется идти на прямые переговоры с Россией - то общество к этому готово.

"Если переговоры с сепаратистами приведут к конкретным результатам - хотя бы устойчивому перемирию, общество согласится с такими действиями Зеленского. Но если он пойдет на переговоры с главарями сепаратистов и ему не удастся ничего изменить, то он потеряет, потому что получит критику со всех сторон", - подчеркнул Капитоненко.

В то же время он отметил, что вряд ли Зеленский решится идти на прямые переговоры с сепаратистами, так как в этом нет практического смысла.

Больше читайте в материале "Апострофа": Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло.