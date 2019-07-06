В новом бюджете должны быть предусмотрены пенсии не ниже 3094 грн - Тимошенко

Партия "Батькивщина" настаивает на том, чтобы минимальная пенсия была не ниже прожиточного минимума, то есть не ниже 3094 грн., и предлагает это учесть в бюджете на следующий год.

Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявилаво время общения с жителями с. Трясогузки, находясь с рабочим визитом на Черниговщине.

По ее словам, законом предусмотрен минимальный прожиточный минимум, ниже которого нельзя платить людям пенсии. Но предыдущая власть пошла против закона и прав человека, ведь в Украине 71% пенсионеров получают меньше 3094 грн.

Это противозаконно, ведь само государство определило, если платить меньше, человек просто не выживет, а нашим пенсионерам платят - и по 1300, и по 1400, и по 1600 грн., подчеркнула Тимошенко.

"Если новый президент будет стоять на позициях защиты людей, то он должен привлечь их за то, что они 5 лет людям платили меньше, к уголовной ответственности. Они просто истребляли людей", - убеждена политик.

Председатель партии напомнила, что именно сейчас происходит процесс формирования бюджета на следующий год: "Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, ниже которого нельзя платить (если человек имеет небольшой стаж работы)".