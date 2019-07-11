Готовы продать свою маму: в Украине указали на серьезную проблему в "работе" силовиков

Украинские силовые органы в Херсонской области не готовы защищать страну от возможных провокаций со стороны оккупированного Россией Крыма.

Об этом "Апострофу" в интервью заявил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Комментируя вопрос о получении крымчанами паспортов Украины для поездок в страны Евросоюза, Бабин отметил, что паспортный центр в Херсоне работает хорошо, однако правоохранители не обращают достаточное внимание на некоторых из тех, кто пересекает административную границу с Крымом.

"Например, приезжает из Крыма человек за паспортом, получает его и едет назад. Хотя вокруг него находятся десятки и сотни правоохранительных органов. У них были к нему вопросы? Почему-то нет. Они его либо не заметили, либо кого-то для галочки раз в год задержали, на камеру показали, через 3 дня обилетили и отпустили… Если вы были организатором так называемого референдума, если вы служащий оккупационной власти либо работаете на нее, если вы занимались иными вопросами содействия государству-агрессору – это вообще-то уголовная ответственность. Но мы же их не привлекаем! Из-за того, что у нас правоохранительные органы развалены", – считает экс-чиновник.

По его словам, из-за этого может возникнуть враждебность в отношениях между жителями Херсонской области и приезжими из оккупированного Крыма.

"Потому что люди сегодня жаждут справедливости, а государство отказывается ее продемонстрировать. Не видят, что крымчане "хизуються", демонстрируют свое антиукраинское поведение. Не все, но отдельные личности есть. Люди негодуют, потому что они прекрасно понимают, что это просто дурачок, а завтра зайдет ДРГ с мешком денег, и наши даже не будут стрелять. И люди, а Херсонщина проукраинская, говорят – мы не защищены. Кто нас защищает? Эти барыги, которые за 50 долларов продадут свою маму. Это вопрос не риторический. Вот поэтому возникает конфликт, поэтому крымчан боятся. А с другой стороны – обратные действия: там крымчан зомбируют и пугают материком,рассказывают, что их тут расстреляют буквально возле КПП и закопают в сухую землю", – отметил Бабин.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Борисом Бабиным: Нет гарантий, что завтра Россия не запустит пару "Искандеров" по Херсону или Николаеву.