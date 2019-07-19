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У Путина выдвинули Украине требование по пропагандисту Вышинскому

пятница, 19 июля 2019, 13:48
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В России отреагировали на предложение Украины обменять главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.

Как заявила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, Вышинского "должны отпустить без предварительных условий".

Она подчеркнула, что сам Вышинский категорически против обмена.

"Его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала Москалькова.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года. Его подозревают в государственной измене.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Как сообщал "Апостроф", 18 июля во время переговоров в Минске, участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.

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