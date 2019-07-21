RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июля

18:38
Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото
18:32
Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве
18:05
Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду
18:00
"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины
17:56
Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках
17:36
Что ты врешь, Иуда: Медведчуку жестко ответили в сети на выпад против Украины
17:33
Как украинцы голосуют на выборах в Раду на Донбассе: фото и видео
17:30
В "Реале" приняли громкое решение по суперзвезде мирового футбола
17:04
Авто влетело в остановку с людьми на трассе Киев-Чоп: подробности и фото
16:58
Обыски в "АрселорМиттал": СБУ обвинили в "убытках" на 150 млн долларов
16:58
СМИ заявили о смерти президента Туркменистана: подробности и причина
16:53
Супергол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ювентусом" в Кубке чемпионов: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что ты врешь, Иуда: Медведчуку жестко ответили в сети на выпад против Украины

воскресенье, 21 июля 2019, 17:36
переглянути новину українською

Кандидат в народные депутаты Виктор Медведчук в день выборов заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом якобы "уничтожило" экономику Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Медведчука, о конкурентоспособности украинской экономики "нельзя говорить" даже в долгосрочной перспективе.

"Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет", – заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В сети многие высказали недовольство заявлением Медведчука.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова были на переговорах в Москве - они встретились с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: