Что ты врешь, Иуда: Медведчуку жестко ответили в сети на выпад против Украины

Кандидат в народные депутаты Виктор Медведчук в день выборов заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом якобы "уничтожило" экономику Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Медведчука, о конкурентоспособности украинской экономики "нельзя говорить" даже в долгосрочной перспективе.

"Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет", – заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В сети многие высказали недовольство заявлением Медведчука.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова были на переговорах в Москве - они встретились с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.