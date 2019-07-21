RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

21 июля

21:38
В Киеве возле метро "бегун" угодил под колеса авто: фото с места ДТП
21:30
Герои чемпионата мира блестяще дебютировали за новичка чемпионата Украины
21:29
Тимошенко назвала партии, с которыми готова создать коалицию
21:11
Врачи борются за жизнь: появились тревожные данные о здоровье президента Турции
21:10
На 136 округе в Одессе побеждает "Слуга народа" Горенюк - экзитпол
20:59
Тимошенко высказалась о премьерстве и коалиции
20:40
Не расслабляйтесь: Зеленский намекнул на новые выборы и обратился к Вакарчуку
20:10
У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции
20:05
Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"
20:00
Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду
19:41
Как бойцы ВСУ голосовали на выборах в Раду: видео с Донбасса
19:26
В Киеве устроили телефонную провокацию на одном из округов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко назвала партии, с которыми готова создать коалицию

воскресенье, 21 июля 2019, 21:29
переглянути новину українською

Партия "Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом".

Об этом заявила Юлия Тимошенко на пресс-конференции по результатам выборов в Верховную Раду.

Она отметила, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского заняла первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.

"Они будут принимать решение, с кем коалицию создавать, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров", - заявила глава "Батькивщины".

На вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, "Батькивщина" готова объединяться, Тимошенко отметила, что речь может идти о коалиции только со "Слугой народа" и "Голосом".

Вместе с тем она заявила, что даже в случае неучастия в коалиции, ее партия имеет стратегический план возрождения и становления Украины и будет воплощать его в дальнейшем.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: