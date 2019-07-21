Тимошенко назвала партии, с которыми готова создать коалицию

Партия "Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом".

Об этом заявила Юлия Тимошенко на пресс-конференции по результатам выборов в Верховную Раду.

Она отметила, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского заняла первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.

"Они будут принимать решение, с кем коалицию создавать, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров", - заявила глава "Батькивщины".

На вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, "Батькивщина" готова объединяться, Тимошенко отметила, что речь может идти о коалиции только со "Слугой народа" и "Голосом".

Вместе с тем она заявила, что даже в случае неучастия в коалиции, ее партия имеет стратегический план возрождения и становления Украины и будет воплощать его в дальнейшем.