Раскрыт шантаж топ-чиновницы главой скандального суда в Киеве

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк оказывал давление на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, чтобы влиять на назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге.

По его словам, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом в разговоре с судьей Николаем Сирошем, которого Денисова назначила членом ВККС, Вовк отмечает, что "яйца этой уполномоченного у нас". Аудиозапись телефонных разговоров была обнародована НАБУ.

"Есть уполномоченная по правам человека, делегирующая члена в состав Высшей квалификационной комиссии судей. Относительно уполномоченного составлены три протокола НАПК, пишутся соответствующие иски в Административный суд города Киева. В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченную по правам человека оказывается давление — услуга за услугу. Отменяются протоколы, и соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", — заявил Сытник.

Директор НАБУ добавил, что в случае с Государственной судебной администрацией председатель Зиновий Холоднюк делегировал в состав ВККС человека, подконтрольного Вовку, в обмен на то, чтобы остаться в должности после окончания срока полномочий.

"Там полномочия руководителя [Зиновия Холоднюка] закончились, прошел конкурс, есть победитель. Но используется ОАСК, останавливается проведение конкурса, запрещается его проведение в дальнейшем. Это дает руководителю возможность оставаться на должности", — рассказал Сытник.

Напомним, ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.