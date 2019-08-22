Трамп хочет отменить одно из главных правил получения гражданства США

В США могут пересмотреть право на получение американского гражданства по рождению на территории государства. С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп, который считает такой формат выдачи гражданства бессмысленным.

Также в ходе беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что в его администрации взялись за серьезное изучение данного вопроса.

"Мы очень серьезно изучаем вопрос гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенка, и - поздравления! Ребенок теперь приобретает гражданства США", - заявил он.

Отметим, что в 2007 году с аналогичной идеей выступал американский политик Митт Ромни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Германии отреагировали на громкое заявление Трампа о возвращении России в G8.