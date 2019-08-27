Новую систему голосования в Раде высмеяли меткой фотожабой

Новую систему голосования в Верховной Раде, которая будет осуществляться по отпечатку пальца, высмеяли яркой фотожабой.

Ее на своей странице в Facebook опубликовал политолог Алексей Голобуцкий.

"В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца. Мы тебе сейчас отрубим палец – и можешь не ходить в Раду", - говорится на фотожабе, где изображены несколько человек, готовых провести ампутацию пальца на разделочной доске для нарезки продуктов.

"Смех смехом, но я не удивлюсь, если они придумают делать какие-то слепки с пальцев", - комментируют фотожабу в сети.

Отметим, ранее сообщалось, что "Рада-4" может быть готова к эксплуатации после зимних каникул в парламенте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде президента анонсировали работу над проектом, который сократит количество депутатов в Верховной Раде.