Кто войдет в новый Кабмин: названы фамилии вероятных министров, документ

Стал известен вероятный состав будущего правительства Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции "Слуги народа" к новому премьер-министру Алексею Гончаруку.

В новое правительство должны войти:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

- вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

- вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации; Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

- министр финансов Украины; Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

- министр инфраструктуры Украины; Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

- министр развития громад и территорий Украины; Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

- министр образования и науки Украины; Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

- министр здравоохранения Украины; Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

- министр культуры, молодежи и спорта Украины; Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

- министр социальной политики Украины; Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

- министр внутренних дел Украины; Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

- министр Кабинета Министров Украины; Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Андрей Загороднюк - министр обороны.

Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Также нардеп Мустафа Найем отметил, что в этом списке нет Министра юстиции. По его информации, им станет Денис Малюська.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартовала новая Верховная Рада IХ созыва.