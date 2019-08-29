RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 августа

20:05
​В сеть слили фото новейшего смартфона Huawei
20:04
Объединение России и Беларуси: стало известно о важном шаге США
19:59
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов
19:50
Английское проклятие: Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
19:40
Верховная Рада избрала нового главу СБУ: результаты голосования
19:29
В Киеве воры совершили дерзкое нападение на прохожего: фото преступников
19:26
Город с нуля: как строили и разрушали столицу Вестероса для съемок "Игры престолов"
19:21
Ястремская добыла историческую победу на US Open
19:19
Депутаты избрали главу МИД Украины
19:03
Заря - Эспаньол: стартовые составы
18:58
Супрун ушла в отставку: подробности и реакция сети
18:56
Обрушение дома в Дрогобыче: стало известно о первых задержаниях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто войдет в новый Кабмин: названы фамилии вероятных министров, документ

четверг, 29 августа 2019, 17:42
переглянути новину українською

Стал известен вероятный состав будущего правительства Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции "Слуги народа" к новому премьер-министру Алексею Гончаруку.

В новое правительство должны войти:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Также нардеп Мустафа Найем отметил, что в этом списке нет Министра юстиции. По его информации, им станет Денис Малюська.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартовала новая Верховная Рада IХ созыва.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рада назначила премьер-министра Украины: онлайн трансляция и все подробности

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

Будущее Украины - не с ЕС и НАТО - Сергей Корсунский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: