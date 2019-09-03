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В Раде сделали важное заявление о снятии неприкосновенности с президента: видео

вторник, 03 сентября 2019, 15:22
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В ближайшее время Верховная рада планирует рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности с президента Украины.

Об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Эспресо.

"Буквально уже на следующей неделе одним из первых законопроектов мы вносим проект об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины", - отметил он.

Напомним, во вторник, 3 сентября, Верховная Рада проголосовала за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. За это решение проголосовали 373 народных депутата.

Подробнее о том, как Верховная Рада принимала историческое решение о снятии неприкосновенности с депутатов, читайте в материале "Апострофа": Депутатов будут судить, как простых смертных: что нужно знать.

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