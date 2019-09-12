До трибуны доберутся не все: работу новой Рады высмеяли забавной фотожабой

Пользователи социальных сетей высмеяли положение дел в Верховной Раде, где закон за законом получает максимальную поддержку от фракции "Слуга народа" и набирает необходимое количество голосов.

Как известно, представители президентской фракции занимают первые ряды в сессионном зале украинского парламента, а остальные фракции располагаются за ними.

Так, автор карикатуры показал, как представители фракций "Голос", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - "За жизнь" и "Европейская солидарность" пытаются пробиться к трибуне, чтобы взять слово. Пробиваются они по воде, окрашенной в зеленый цвет - цвет партии "Слуга народа".

Ранее "Апостроф" сообщал, что жесткое наказание кнопкодавов в новой Раде показали меткой фотожабой.