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Когда могут пройти досрочные выборы в Киеве и что будет дальше: источник раскрыл детали

четверг, 12 сентября 2019, 21:40
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Партия "Слуга народа" отреагировала на решение мэра Киева Виталия Кличко инициировать досрочные выборы в столице.

Как говорится в материале "Апострофа", такое решение может говорить об "импотенции киевской власти".

"Сегодня Киевсовет не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти и неспособности мэра управлять городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как этого давно хотят киевляне", - сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

У Кличко рассчитывают, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице. Интересно, что он еще не принят, но скоро будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Кроме того, в СМИ уже назвали конкретную дату проведения досрочных выборов – 8 декабря.

"Зависит от того, успеем ли написать законопроект, подать и провести по процедуре", – рассказал журналистам один из народных депутатов.

В случае, если закон не примут, выборы депутатов горсовета пройдут по смешанной системе. При таком раскладе сильные мажоритарщики пройдут в рамках распределения мандатов по спискам партий. Именно такой вариант может дать шанс Кличко.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге".

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