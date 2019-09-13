Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео

В сети с недоумением восприняли сцену, разыгранную во время форума YES в Киеве, когда на сцене выступил президент Украины Владимир Зеленский и его двойник из "Квартала 95".

Под занавес форума на сцене появился актер, который начал спорить с главой государства о том, кто из них президент.

При этом Зеленский и его двойник переводили свою речь для присутствующих в зале высокопоставленных иностранных гостей.

В сети уже активно комментируют все происходящее на экономическом форуме. Люди начали упрекать президента в том, что он превратил серьезное событие на выступление "Квартала". Пользователей социальных сетей поразило происходящее на сцене мероприятия.

Володимир Зеленський вийшов на сцену під час виступу «Вечірнього Кварталу» на форумі YES — президент поспілкувався з пародистом глави держави Юрієм Великим pic.twitter.com/LVetgidhW7 — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES.