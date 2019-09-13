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Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма

пятница, 13 сентября 2019, 11:30
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Президент Владимир Зеленский и его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.

Об этом он заявил, выступая в пятницу, 13 сентября, на встрече YES в Киеве

"По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь", - сказал он.

Зеленский сообщил, что у его команды есть несколько форматов и идей, как вернуть Крым. Но рассказывать хоть что-то о них не захотел (и правильно), чтобы никто ими не воспользовался, как было с обменом пленных (привет, Медведчук). Все идеи обсудит с президентом США. От так, - прокомментировала выступление Зеленского журналист Апострофа Марина Шашкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса.

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