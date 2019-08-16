RU  UA  EN

пятница, 16 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 августа

10:28
Скандал в Украине с детскими прививками: что не так с запретом допуска в школы и детсады
10:02
Game over: Свитолина вновь проиграла в США
09:59
Пора остановиться: оскароносная актриса заговорила о завершении карьеры
09:52
Настоящий рай: появились яркие фото курорта Кирилловка
09:23
Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы
09:17
Гламурное шоу для народа: в сети скандал вокруг шествия ко Дню Независимости в Киеве
08:40
У Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса: чем он опасен для украинских бойцов
08:08
Минобороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ: фото
08:00
День памяти Элвиса Пресли и именины Антона: какой праздник 16 августа
07:33
На Волыни чудом выжил заживо похороненный мужчина: детали дикой истории
07:02
Трамп решил купить самый большой в мире остров: раскрыты интересные детали
06:30
Гороскоп на 16 августа: Козерогам будет сложно не выходить из себя, а Водолеи будут обидчивыми
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса: чем он опасен для украинских бойцов

пятница, 16 августа 2019, 08:40
переглянути новину українською

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о плане по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает заместитель администрации президента Руслан Рябошапка в Facebook.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающих, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока 5 лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", - сказал он.

Политик также отметил, что надо урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. Уже обсуждались приоритетные направления работы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины. Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий плана действий, который бы регулярно пересматривался.

"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранение нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - написал Рябошапка.

По его словам, на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив Главы государства.

В сети также пояснили позицию команды Зеленского и последствия.

Как сообщал "Апостроф", попытка возвращения оккупированного Донбасса в его нынешнем состоянии - с российскими войсками и бандитскими формированиями - и последующее предоставление ему автономного статуса грозят серьезными последствиями для Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Прием боевика

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Почему офис Зеленского против "ненужных" журналистов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: