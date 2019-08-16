У Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса: чем он опасен для украинских бойцов

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о плане по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает заместитель администрации президента Руслан Рябошапка в Facebook.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающих, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока 5 лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", - сказал он.

Политик также отметил, что надо урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. Уже обсуждались приоритетные направления работы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины. Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий плана действий, который бы регулярно пересматривался.

"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранение нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - написал Рябошапка.

По его словам, на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив Главы государства.

В сети также пояснили позицию команды Зеленского и последствия.

Как сообщал "Апостроф", попытка возвращения оккупированного Донбасса в его нынешнем состоянии - с российскими войсками и бандитскими формированиями - и последующее предоставление ему автономного статуса грозят серьезными последствиями для Украины.