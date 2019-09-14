Кнопкодавству - бой: новые фотожабы на "пианистов" в Раде

В сети продолжают активно обсуждать "кнопкодавство" в Верховной Раде в исполнении народных депутатов от партии "Слуга народа".

В частности, пользователи размещают фотожабы на эту тему.

На одно из них можно увидеть афишу фильма, который в воображении автор мог бы выпустить "Квартал 95". Называется воображаемый фильм "Пианисты".

На другой нардепов призывают "не палиться", в случае если они прибегают к кнопкодавству.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 сентября Верховная Рада приняла шесть проектов законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины. В том числе, среди них был и законопроект о наказании нардепов за прогулы и кнопкодавство. За него проголосовало 279 народных депутатов, проект был отправлен на рассмотрение в Конституционный суд.