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Видит уникальную возможность: озвучен "гибридный" план Путина по захвату Украины

воскресенье, 15 сентября 2019, 12:55
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Президент России Владимир Путин может считать, что в связи с изменением власти в Украине у него появился реальный шанс на осуществление своих целей.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший советник Путина Андрей Илларионов.

Илларионов отметил, что о "потеплении" в отношениях Украины и России говорят не только в Киеве. Сам Путин не так давно вновь вспомнил свою идею о том, что "нет двух разных народов – это две части одного народа".

"То есть для него это действительно потепление, потому что он видит в этом исторический шанс все-таки реализовать ту программу, о которой он неоднократно заявлял еще с 2014 года о восстановлении полного контроля над Украиной. Он видит, что новое руководство Украины является идеальным вариантом для того, чтобы осуществить его программу", – отмечает Илларионов.

По его словам, Путин учитывает все нюансы нового украинского руководства, изучает сильные и слабые стороны команды президента Владимира Зеленского.

"Путин считает, что это уникальная возможность реализовать его цели теперь уже не только с помощью пушек, градов, танков, но и с помощью реализации чрезвычайно опасных для Украины минских соглашений. Тем более, что нынешнее руководство собирается их осуществлять напрямую с помощью формулы Штайнмайера или каким-то другим образом. А это реализация всех целей Путина, о которых он говорит последние пять с половиной лет", – считает Илларионов.

"Поэтому со стороны Путина мы также видим шаги, направленные на это. Конечно, очень рациональные, просчитанные таким образом, чтобы ничего не потерять и нигде не отступить и не уступить. Но мы видим, что есть не только комментарий со стороны господина председателя, но и заявление со стороны Ушакова, помощника Путина, который говорит о том, что они собираются в рамках нормандского формата подписать формулу Штайнмайера, которая по большому счету является сдачей территориальной целостности Украины, потому что это реальные изменения в конституцию Украины - это децентрализация (федерализация)", – говорит эксперт.

Подробнее об этом читайте в интервь "Апострофа" с Андреем Илларионовым: Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине.

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