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"Система" сломалась: в сеть попало интересное фото Путина на важной встрече

вторник, 17 сентября 2019, 22:59
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Президент России Владимир Путин на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", где произнес странное заявление об Израиле, удивил еще и не менее странной позой во время выступления.

На нее на своей странице в Facebook указал блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Путин сегодня на конгрессе "Керен ха-Йесод". Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке ... Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратины на веревочках и заржавелого аборигена планеты Шелезяка", - подписал он снимок, на котором Путин стоит практически не опираясь на левую ногу.

"Шаровая опора полетела - давно не смазывали", "Господи...уже на шарнирах,а туда же - в великия", - комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина озвучили новую абсурдную идею по объединению РФ и Украины.

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