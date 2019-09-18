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Россия перебросила на Донбасс элитные войска: в разведке раскрыли детали

среда, 18 сентября 2019, 21:04
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Российское командование назначает выпускников российских высших военно-учебных заведений на офицерские должности в войсках боевиков так называемой ДНР и ЛНР, а также усиливает местные формирования бойцами российского спецназа.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

При этом, как сообщается, новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к т.н. "новым гражданам России", работающими в системе тылового обеспечения противника. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, 15 сентября этого года при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями так называемых "местных правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший боевик так называемой ДНР Никита Пудиков в России был приговорен к 7 годам тюрьмы за совершение убийства.

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