У Зеленского пояснили, почему он оставил у власти Авакова

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о причинах, по которым президент Владимир Зеленский сохранил в должности главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В интервью немецкому изданию Die Welt он заявил, что Аваков показал себя как успешный реформатор полиции.

Пристайко отметил, что реформа полиции была очень сложной, а Аваков проявил себя очень компетентным.

"Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию относительно своего отношения к членам правительства", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились слухи о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.