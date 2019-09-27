Как Украине вернуть Крым и оккупированный Донбасс: экс-советник Путина напомнил опыт других стран

Бывший советник президента России Андрей Илларионов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватит президентского срока, чтобы вернуть оккупированные территории.

Об этом российский политик и экономист сообщил в интервью изданию Главред.

"Есть вопросы, которые невозможно решить в течение пяти лет просто потому, что они не решаются за такой короткий срок. В том числе это касается и возвращения оккупированных Россией украинских территорий", - считает Илларионов.

При этом эксперт вспоминает опыт других стран, с похожими территориальными проблемами.

"Когда в 1871 году Германия отобрала у Франции Эльзас и Лотарингию, то Франция смогла вернуть свои территории только в 1919 году, то есть по прошествии почти 50 лет. Пять лет и 50 лет – это две большие разницы. В 1919 году уже не было в живых ни одного премьера, ни одного президента, ни одного сколь-нибудь заметного политического деятеля, при котором произошло отторжение Эльзаса и Лотарингии. Возвращение территорий произошло при другом поколении, даже через два поколения", - напоминает эксперт.

Он также заметил, что Германии удалось вернуть себе Эльзас и Лотарингии во второй раз всего через шесть лет, но этот возврат стал возможен во время мировой войны с колоссальным количеством жертв.

Илларионов также вспомнил Японию, которая после 1945 года, потеряв свои территории, аннексированные Советским Союзом, до сих пор не согласилась на подписание мирного договора с Россией, в то время как прошло уже 74 года.

По его мнению, возвращение оккупированных территорий Украины является возможным, но для этого потребуется несколько условий.

"Первое – стратегическое терпение. Второе – масштабная и кровопролитнейшая война. Третье – союзники первого ранга. Причем союзники не такие, которые отказываются от своей подписи под Будапештским меморандумом и которые сдают тебя, настаивая на выполнении Минского протокола, а реально участвующие в военных действиях своими вооруженными силами и делающие все возможное для разрешения конфликта", - считает эксперт.

Среди этих условий Илларионов не упомянул новое соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает, что ни одно соглашение, подписанное российским президентом, им же не выполняется.

"Он не выполнил Минский протокол-1, хотя этот документ – отвратителен для Украины, он ее разрушает. Но даже этот договор Путин не выполняет. Минский протокол-2 очень плох для Украины, разрушителен для нее, но и этот договор Путин не выполняет. Путин в 2008 году вынудил Михеила Саакашвили подписать соглашение по результатам российской агрессии в Грузии. Это было очень плохое соглашение для грузинской стороны, которое был вынужден подписать Саакашвили. Но Путин это соглашение не выполняет", - напомнил эксперт.

Он также напомнил, что Путин нарушил и действующие между Украиной и Россией Договор о границе и Большой договор о дружбе.

"Путин нарушил Соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ). Он нарушил Хельсинкские соглашения о безопасности и сотрудничестве в Европе от 1975 года. Путин нарушил и Устав Организации Объединенных Наций (ООН) от 1945 года, который провозглашает принцип нерушимости границ в Европе", - перечисляет бывший советник президента РФ.

По мнению эксперта, не существует никаких гарантий, что любое новое соглашение с Путиным будет им выполняться.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Путин якобы разослал странам НАТО "секретное" послание.