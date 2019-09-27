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Секс-машина: сети взорвало пикантное фото сына помощника Зеленского

пятница, 27 сентября 2019, 14:28
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В сети опубликовали пикантную фотографию с сыном помощника президента Украины Сергея Шефира - Никитой Шефиром.

Снимок опубликовало издание "Буквы" в Facebook.

"Знакомьтесь, это Никита Шефир. Помощник нардепа от "Слуги Народа" и сын первого помощника президента Сергея Шефира", - говорится в подписи к снимку.

На фотографии Шефир-младший стоит у стола в фартуке, к которому пришит половой орган внушительных размеров.

В комментариях люди обвинили Шефира в излишней пошлости. Некоторые из комментаторов возмущаются и пишут, что это "полная деградация".

Ранее "Апостроф" сообщал, что депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе в помощницы 24-летнюю свадебного администратора Валерию Гриценко.

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