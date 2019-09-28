Порошенко поделился забавным фото с женой и Гонтаревой в Лондоне

Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился в Лондон, где навести экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

В подарок Гонтаревой экс-президент привез футболку, на которой она изображена.

По словам Порошенко, "Гонтарева не сломается", несмотря на все то, что вокруг нее происходит в последнее время.

Примечательно, что в Великобританию экс-глава государства отправился на днях. При этом 27 сентября у него должен был состояться допрос в Государственном бюро расследований по событиям, которые произошли осенью 2018 года в Керченском проливе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не планирует возвращаться в Украину, поскольку у нее здесь ничего не осталось.