В Кабмине провели кадровые перестановки: кто получил важные должности

В воскресенье, 29 сентября, на внеочередном заседании Кабинета министров были назначены четверо заместителей министров, а также уволены ряд чиновников.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил еще двух заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко. Их общее количество достигло семи человек.

Метелева работала в Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация — экономика, финансы и стратегическое планирование), также занимала должность заместителя председателя правления корпорации "Сварог Вест Груп" почти 10 лет (2008-2017 годы).

Свириденко с 2015 года работала в Черниговской областной госадминистрации - сначала на должности советника по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности, потом на должности директора Департамента экономического развития.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля стала Ирина Ставчук. Это исполнительный директор общественной организации "Экодия", эксперт по вопросам изменения климата и климатической политики.

Заместителем министра развития громад и территорий Алены Бабак стал Юлиан Чаплинский. Его профиль - вопросы европейской интеграции. Раньше Чаплинский был главным архитектором Львова, возглавлял управление архитектуры и урбанистики Львовского городского совета

Кабмин также уволил нескольких заместителей министра энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко, госсекретаря этого министерства Максима Немчинова, а также заместителя главы Фонда государственного имущества Евгения Асташева.

Кроме того, была также уволена глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, которая обвиняется в коррупционном преступлении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский принял решение по заявлению об увольнении секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и собирается подписать его.