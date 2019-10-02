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Путин не остановится: в России дали тревожный прогноз по "формуле Штайнмайера" для Донбасса

среда, 02 октября 2019, 16:31
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Российский социолог Игорь Эйдман уверен, что целью президента РФ Владимира Путина по Украине в контексте согласия на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу, является ее распад.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Кремле даже не особо скрывают, что им нужен не Донбасс, а вся Украина. Об этом напрямую говорил, например, известный вечерний м... Соловьев-Помет. План Путина прост как две копейки. Он захватил и убил Донбасс, а теперь пытается интегрировать эту мертвую, гангренозную ткань назад в тело Украины, чтобы смертельно заразить и уничтожить ее государственный организм", - говорится в посте.

По его словам, основная цель Путина - уничтожить Украину, как независимое государство, а остатки прибрать к рукам.

"Любые переговоры нужны ему только для этого, и значит они не принесут мир. Понимаете ли это Зеленский? …Вся эта история ни к чему реальному не приведет. Российские агенты "сепары" проведут выборы, не передавая Украине контроля над границей. Украина и ЕС эти выборы не признают. Россия обвинит Украину в срыве договоренностей. Агрессия и война продолжатся", - резюмировал эксперт.

Подробнее о том, чем грозит заключение мира на Донбассе на условиях противника, читайте в материале "Апострофа": Призрак Веймарской республики: куда приведет Украину мир от Зеленского.

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