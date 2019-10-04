Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину

В сети показали очередную карикатуру на российского президента Владимира Путина. На этот раз его изобразили в роли "бандеровца".

Работу опубликовал известный карикатурист Сергей Елкин.

В своей работе художник высмеял недавнее заявление президента России, который сказал, что "выступает против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на российских федеральных телеканалах".

"Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - сказал Путин.

Напомним, что главный страх Путина показали меткой карикатурой.