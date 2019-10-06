Под Ровно авто с ребенком врезалось в грузовик: фото с места смертельной аварии

В субботу, 5 октября, в Ровенской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика: один человек погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, столкновение автомобиля Renault Fluence под управлением 60-летнего жителя Александрии и грузового автомобиля DAF, за рулем которого находился 47-летний мужчина, произошло на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов вблизи села Александрия.

Водитель Renault погиб, пассажиры его авто, 59-летняя женщина и четырехлетний ребенок, были госпитализированы.

Водитель грузовика не пострадал, по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения был трезв. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 октября 15-летний подросток за рулем родительского авто устроил смертельное ДТП в Запорожье.