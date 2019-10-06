У Зеленского рассказали о подготовке нового закона по особому статусу Донбасса

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет "писаться вместе с обществом", и что в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - заявил Разумков.

Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине 6 октября прошли акции протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе.