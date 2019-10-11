Тимошенко напомнила Зеленскому о референдуме по земле

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины отозвать законопроект об открытии рынка земли, а вопрос продажи земли вынести на всенародный референдум.

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

Она напомнила, что во внесенном в повестку дня соответствующем документе предусмотрена продажа земли иностранцам и режим максимального благоприятствования для агромонополий.

"В одни руки можно будет купить 15% каждой области. Это значит, что в принципе 6-7 человек могут стать владельцами одной области. Также в одни руки можно купить 0,5% территории Украины, а это 210 тыс. гектаров. Это два Киева! Это означает продажу Украины. Это абсурд", - возмутилась она.

При таких условиях, подчеркнула Тимошенко, ни один отечественный фермер не будет иметь столько денег, чтобы конкурировать на равных с транснациональными корпорациями, которые уже сегодня арендуют огромные куски украинской земли.

По ее мнению выход из этой ситуации только один - обеспечить господдержку малого и среднего сельхозпроизводства. Она подчеркнула, что Украине нужно сдавать землю в аренду, а не продавать, создавать, как в Польше 1,5 млн хозяйств (у нас пока только 28 тыс.), давать долгосрочные доступные кредиты фермерам, создавать миллионы рабочих мест, чтобы молодежь фермерством занималась.

Также, как отметила Тимошенко, важно перейти от продажи сырья к рынку готовой продукции, что может утроить ВВП Украины.

Она напомнила, что ранее Зеленский обещал, что важнейшие вопросы общественной жизни будут решаться народом в ходе референдума.

"Референдум по земле обязателен. Это вопрос номер один", - отметила глава партии.