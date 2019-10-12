В США взялись за адвоката Трампа из-за его работы в Украине

Американские прокуроры начали расследование в отношении личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Дело ведут федеральные прокуроры на Манхэттене, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, осведомленных о расследовании.

Прокуроры хотят установить, причастен ли Джулиани к нарушению законов о лоббизме в своей работе в Украине. В частности, обвинение изучает роль адвоката в отставке посла США на Украине в 2016-2019 годах Мари Йованович.

Расследование против Джулиани тесно связано с делом в отношении двух его партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которым предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Следствие считает, что они финансировали предвыборные кампании американских политиков в США на деньги бизнесмена из России.

Источники издания говорят, что в деле Парнаса и Фрумана пока нет данных о правонарушениях со стороны американского лидера Дональда Трампа, однако оно открыло новые подробности в вопросе о предполагаемом давлении на Киев.

Сам Джулиани отверг обвинения в правонарушениях.

Напомним, что 10 октября стало известно об аресте Фрумана и Парнаса.