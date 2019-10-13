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Появились неожиданные данные о женщине, которая прорывалась к Зеленскому на пресс-марафоне

воскресенье, 13 октября 2019, 11:25
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К президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона прорывалась некая Нина Мещерякова, которая, штурмуя здание Офиса президента и устраивая единичные пикеты, пытается бороться с рейдерами, которые захватили ее дом.

Об этом сообщает Наше місто.

Как выяснили журналисты, о существовании этого самого дома, который якобы штурмуют рейдеры, по ул. Маяковского 51 Б не знают не только в Google, но и в местном райсовете.

Оказывается, что по ул. Маяковского всего 3 жилых дома, причем, никаких намеков на частный дом. Вскоре женщину нашли по другому адресу.

Несмотря на то, что четких требований женщина не высказывает, но штурмовать администрацию президента не перестает.

Как сообщал "Апостроф", ранее на пресс-марафоне к президенту Украины Владимиру Зеленскому пыталась прорваться женщина, которая представилась вдовой бойца АТО.

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