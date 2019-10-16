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В Одессу везут новый военный "подарок" из США: опубликовано видео

среда, 16 октября 2019, 19:36
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Фото: Фото из открытых источников

В Одессу, в воскресенье-понедельник, 20-21 октября, планируется прибытие американского корабля с новыми патрульными катерами ВМС Украины типа Island, которые США передали в порядке военной помощи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думская".

Как передает издание, судно, которое специально приспособлено для таких операций, находится уже на полпути в Одессу.

Сухогруз Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября он прошел Гибралтарский пролив и сейчас находится у берегов Сицилии.

Отметим, что патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" закреплены на верхней палубе судна.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре прошлого года на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония вручения Украине двух катеров класса Island.

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