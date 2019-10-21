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Вызывает тревогу: в ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине

понедельник, 21 октября 2019, 21:29
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В Европе обеспокоены приостановкой реформ в Украине, а именно в сфере охраны здоровья, а также по причине "слепого" голосования в парламенте.

Об этом заявила вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел.

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что Европа очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной. Несмотря на это в Европе считают, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

"Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране (Украине – ред.), много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать", - отметила она.

Напомним, что в Верховной Раде проголосовали за закон, который вдвое сокращает количество судей Верховного суда.

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