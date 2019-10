Оговорку Трампа о Зеленском показали забавной фотожабой

Политолог Алексей Голобуцкий новой искрометной карикатурой жестко высмеял оговорку президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского главой России.

Ее он опубликовал на своей странице в Telegram.

"Кажется, Трамп случайно слил спецоперацию ЦРУ по замене Путина: "... The Russian - as you know, the new Russian president, - a good man"/"Русский - как вы знаете, новый российский президент, - хороший человек", - говорится в подписи к фотожабе.

Отметим, журналисты в Соединенных Штатах обратили особое внимание на оговорку, поскольку Трамп на брифинге заострял внимание на том, что его переговоры с Зеленским были "идеальными".

