RU  UA  EN

понедельник, 28 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 октября

21:30
Не шатайте лодку: СМИ узнали, что сказал Зеленский на встрече с "Слугами народа"
20:54
Оговорку Трампа о Зеленском показали забавной фотожабой
20:31
Новому главе "Укроборонпрома" готовят огромную зарплату
20:15
Угроз не слышал: доброволец рассказал о жестком разговоре с Зеленским на Донбассе
19:51
Появились итоги европейских переговоров Украины и РФ по газу
18:47
Премьер съездил на Донбасс следом за Зеленским: что он там увидел
18:39
Трамп спутал Зеленского и Путина: видео скандального заявления
18:22
В NASA опубликовали жуткое фото Солнца: вот почему оно выглядит как тыква к Хэллоуину
18:13
Раскрыты подробности встречи Зеленского и Богдана с руководством НАБУ и САП
17:52
Путин и Меркель провели переговоры по Украине: что известно
17:43
Создатель "Чернобыля" переснимет "Пиратов Карибского моря": вернется ли Джонни Депп
17:26
Топ-чиновнице времен Порошенко объявили подозрение: названа фамилия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Оговорку Трампа о Зеленском показали забавной фотожабой

понедельник, 28 октября 2019, 20:54
переглянути новину українською

Политолог Алексей Голобуцкий новой искрометной карикатурой жестко высмеял оговорку президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского главой России.

Ее он опубликовал на своей странице в Telegram.

"Кажется, Трамп случайно слил спецоперацию ЦРУ по замене Путина: "... The Russian - as you know, the new Russian president, - a good man"/"Русский - как вы знаете, новый российский президент, - хороший человек", - говорится в подписи к фотожабе.

Отметим, журналисты в Соединенных Штатах обратили особое внимание на оговорку, поскольку Трамп на брифинге заострял внимание на том, что его переговоры с Зеленским были "идеальными".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Украинская формула мира": плюсы и минусы нового плана прекращения войны

Победа пропаганды: в чем истинная цель "Северного потока-2"

Все, что происходит в Верховной Раде - это игра на публику - Александр Скичко

Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым - Руслан Рябошапка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: