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Топ-чиновнице времен Порошенко объявили подозрение: названа фамилия

понедельник, 28 октября 2019, 17:26
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Стало известно о том, что детективы Национального бюро сообщили о подозрении экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак, свекровь которой попала в скандал с блокированием в квартире детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В частности, чиновницу обвиняют в недекларировании состояния на более чем на полмиллиона гривен.

"28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тысячи гривен", - уточняют в ведомстве.

Оказывается, что она не внесла в свою декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Как сообщал "Апостроф", ранее генерального директора аэропорта "Борисполь" поймали на лжи в декларации на десять миллионов.

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