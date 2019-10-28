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У российского посольства в Киеве провели антипутинский TetrisChallenge: фото необычной акции

понедельник, 28 октября 2019, 14:14
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Ежемесячная акция под посольством России в Киеве, на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требуют расследовать дела пропавших в аннексированном Крыму, прошла в виде популярного TetrisChallenge.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Акция "TetrisChallenge: игра Путина с жертвами насильственных исчезновений" стала уже 40-й по счету, которую проводят активисты под стенами российского посольства. На этот раз участник акции в образе президента России Владимира Путина выложил игрушечные "инструменты", с помощью которых он якобы достигает своих целей. Среди них - оружие, военные корабли и самолеты, уголовный кодекс России, наручники и другое.

"В последнее время стал популярным такой флешмоб, который называется TetrisChallenge... Мы решили показать – из каких инструментов состоит желание Владимира Путина иметь абсолютную власть и полностью подавлять любые проявления самовыражения, несогласия с тем, что он делает", – пояснил смысл акции юрист общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко.

По его словам, сегодняшняя акции была посвящена жертвам насильственных исчезновений в аннексированном Крыму - Эскендеру Апселямову и Билялу Билялову. В общем с момента аннексии Крыма Россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими безвести. При этом оккупационные власти в лице в крымского управления Следкома России утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

Во время акции представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.

Как сообщал "Апостроф", раньше украинские военнослужащие приняли участие в популярном по всему миру флешмобе Tetris Challenge.

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