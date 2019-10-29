Как в Киеве относятся к Зеленскому и другим топ-политикам: интересные данные соцопроса

По опросу общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), жителям Киева почти одинаково нравятся мер города Виталий Кличко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Результаты соцопроса, который проводился методом телефонных интервью, опубликованы на официальной странице КМИС.

Участниками этого исследования стали 803 жителя столицы в возрасте от 18 лет. Их попросили обозначить свое отношение к тем украинским общественно-политическим деятелям, чьи имена они знают.

Результаты соцопроса содержат данные об положительном и отрицательном отношении к политикам, а также о балансе (разнице) между ними.

Лучший баланс положительного-отрицательного отношения киевлян имеет президент Украины Владимир Зеленский - 54% положительно к нему относятся, 22% отрицательно, баланс + 32%. Примерно на одном уровне находятся мер Киева Виталий Кличко (40% против 35%, баланс + 5%) и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (39% против 24%, баланс + 15%).

Положительный баланс также имеют спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (34% против 16%, баланс + 18%), политик Николай Томенко (27% против 14%, баланс + 13%) и бизнесмен Андрей Пальчевский (22% против 11%, баланс + 11% ).

Отрицательный баланс - у премьер-министр Украины Алексея Гончарука (-4,7%), главы Офиса президента Андрея Богдана (-19,1%) и бывшего президента Украины Петра Порошенко (-28,0%).

Как сообщал "Апостроф", инициатива мирного урегулирования на Донбассе, известная как "формула Штайнмайера", не нашла поддержку у большинства опрошенных социологами граждан.