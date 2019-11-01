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Работа подождет: в сети показали пятничное фото из Рады

пятница, 01 ноября 2019, 15:58
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После заседаний Верховной Рады в зале парламента собирается огромное количество макулатуры.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице фотограф Ян Доброносов.

На снимке можно увидеть огромные стопки бумаги, возвышающиеся на одной из тумб в зале заседаний Верховной Рады.

"Рабочая неделя закончилась", – говорится в подписи к фото.

"И это за наши деньги!", "Красноречиво", "Хоррор", – ужасаются в комментариях пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее фотограф Ян Доброносов показывал новые кадры из здания украинского парламента, на которых видно, как утилизируются правки к законам, рассматриваемые в Верховной Раде.

Кроме того, фотограф также публиковал ролик, на котором сотрудники Рады собирают в мешки использованную бумагу.

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