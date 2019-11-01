Работа подождет: в сети показали пятничное фото из Рады

После заседаний Верховной Рады в зале парламента собирается огромное количество макулатуры.
Соответствующее фото опубликовал на своей странице фотограф Ян Доброносов.
На снимке можно увидеть огромные стопки бумаги, возвышающиеся на одной из тумб в зале заседаний Верховной Рады.
"Рабочая неделя закончилась", – говорится в подписи к фото.
"И это за наши деньги!", "Красноречиво", "Хоррор", – ужасаются в комментариях пользователи.
Как сообщал "Апостроф", ранее фотограф Ян Доброносов показывал новые кадры из здания украинского парламента, на которых видно, как утилизируются правки к законам, рассматриваемые в Верховной Раде.
Кроме того, фотограф также публиковал ролик, на котором сотрудники Рады собирают в мешки использованную бумагу.