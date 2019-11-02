В Украине разгорается скандал из-за назначения скандального бывшего замминистра: подробности, реакция сети

Стало известно о возможном назначении бывший заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка на должность заместителя генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники Экономической правды.

Отметим, что Лавренюк, который с 2016 года занимал должность заместителя министра и отвечал за портовое направление, представлял в транспортном ведомстве интересы главы МВД Арсена Авакова.

28 октября Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве и "планирует двигаться дальше". По данным издания, Лавренюк имеет поддержку руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

В сети негативно отреагировали на эту новость.

"На пост заместителя генерального прокурора Украины может быть назначен Юрий Лавренюк. Вокруг персоны Лавренюка сейчас идут острые публичные дебаты - целый ряд портовых операторов публично выступили против Лавренюка и обвиняют его в организации коррупции на посту заместителя министра инфраструктуры, в числе обвинителей - экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и народный депутат "Слуга народа" Андрей Мотовиловец", - написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лавренюку, которого подозревают в организации коррупционных схем и хищении государственных средств, прочили место первого заместителя министра инфраструктуры, причем повторно.