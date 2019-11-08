RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

01:04
Спасение "Александрии" и потеря "Динамо": все результаты Лиги Европы 7 ноября
00:29
Дождались: российский топ-клуб заработал первое очко в Лиге Европы
00:10
Александрия - Сент-Этьен: видео голов

7 ноября

23:48
Магия Львова: "Александрия" завоевала архиважное очко в Лиге Европы
22:58
Один из лучших тренеров Украины возглавил "Шахтер", но не донецкий
22:00
Копенгаген - Динамо: видео голов
21:43
Лига Европы: "Динамо" упустило победу над главным конкурентом
21:02
Александрия - Копенгаген: стартовые составы
20:51
Конями по "коням": венгерская полиция устроила ад российским фанатам
20:16
Друзья вышли в поле искать потерянное кольцо, но их находка заставила забыть о нем напрочь
19:00
Готовимся к праздникам: 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год
18:42
Где смотреть онлайн Копенгаген - Динамо: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Может ли Россия пойти на открытое военное вторжение в Украину: озвучен прогноз

пятница, 08 ноября 2019, 04:22
переглянути новину українською

По своему потенциалу Россия может пойти на открытое военное вторжение в Украину, ведь ее войска каждый год проводят учения вдоль украинской границы, в том числе и на территории Беларуси, но это может обернуться для главы Кремля Владимира Путина большими проблемами.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, в России разрабатываются различные варианты агрессии против Украины - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить югославский вариант, а потом ввести войска; не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

"Они (россияне, - "Апостроф") укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление, - "Апостроф") у них вообще может не возникнуть проблем…" - подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что военный потенциал России очень большой, поэтому главная задача для Украины - это организация территориальной обороны. Кремль может совершить агрессию, но ему потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Для Кремля очень важно - как можно скорее поставить здесь (в Украине, - "Апостроф") марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", - подытожил заместитель секретаря СНБО.

Больше читайте в материале "Апострофа": Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир, дружба, Донбасс: как "слуги народа" нашли своих среди главарей боевиков ДНР-ЛНР

Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос

Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом Альянса

Крым все больше становится похож на поздний СССР - Рефат Чубаров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: