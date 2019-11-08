Может ли Россия пойти на открытое военное вторжение в Украину: озвучен прогноз

По своему потенциалу Россия может пойти на открытое военное вторжение в Украину, ведь ее войска каждый год проводят учения вдоль украинской границы, в том числе и на территории Беларуси, но это может обернуться для главы Кремля Владимира Путина большими проблемами.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, в России разрабатываются различные варианты агрессии против Украины - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить югославский вариант, а потом ввести войска; не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

"Они (россияне, - "Апостроф") укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление, - "Апостроф") у них вообще может не возникнуть проблем…" - подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что военный потенциал России очень большой, поэтому главная задача для Украины - это организация территориальной обороны. Кремль может совершить агрессию, но ему потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Для Кремля очень важно - как можно скорее поставить здесь (в Украине, - "Апостроф") марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", - подытожил заместитель секретаря СНБО.

Больше читайте в материале "Апострофа": Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос.