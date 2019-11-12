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Если Яременко уйдет в отставку: в "Слуге народа" назвали главных претендентов на должность

вторник, 12 ноября 2019, 11:52
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Богдан Яременко может покинуть должность главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и в "Слуге народа" уже определились с кандидатами на замену.

Как сообщила пресс-секретарь политической силы Евгения Кравчук, вопрос решался на встрече фракции.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты.

Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - написала она.

По словам Кравчук, должность Яременко могут занять Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш или Александр Мережко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.

Также, напомним, Яременко недавно снова оказался в центре внимания, оскорбив журналистов.

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